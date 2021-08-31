"Укрзализныця" запустит рельсовый автобус между Шепетовкой и Каменцем-Подольским

"Укрзализныця" договорилась с 14 ОТГ Хмельницкой области о запуске рельсового автобуса между Шепетовкой и Каменцем-Подольским (через Хмельницкий).

Об этом говорится в сюжете телеканала "Подольський", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сообщается, что на линии будет работать рельсобус РА2 с отремонтированным салоном вместительностью 222 посадочных места.

Поезд будет курсировать с понедельника по пятницу.

Также читайте: "Укрзализныця" в сентябре выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров

"В Хмельницкий он будет прибывать в 8 часов утра, потом продолжит путь до Каменца-Подольского и вечером будет отправляться назад и приезжает в Шепетовку около 21.00", - сообщил в эфире директор филиала УЗ "Юго-Западная железная дорога" Артем Миронович.

Дорога между конечными точками маршрута в одну сторону составит семь с половиной часов, рельсобус будет делать 7 остановок, может развивать скорость до 100 км/час.

Минимальная цена билета составит 15 грн, максимальная - 102 грн.

Также читайте: "Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

"Благодаря переговорам, которые мы вели с руководством "Юго-Западной ж/д", и подписанному меморандуму появится поезд, который очень нужен всем громадам. Меморандум подписывали 14 глав ОТГ", - заявил в эфире телеканала глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Запустить поезд планируют до конца текущей недели, сейчас его тестируют.