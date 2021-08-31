ВСУ отрабатывают планы по отражению полномасштабного наступления, но это задача не только армии, а всей страны, - Залужный
Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Действующим составом Вооруженных сил сегодня отрабатываются планы и задачи. Плюс, у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии, я имею в виду и в численном, и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражения широкомасштабной агрессии", — подчеркнул Залужный.
При этом он отметил, что широкомасштабная агрессия — это не только задача армии, а всей страны. В частности, экономики, общества и т. д.
"Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность — подготовке к отражению широкомасштабного наступления", — отметил главнокомандующий.
Он также напомнил, что Россия не останавливает проведения информационно-психологической операции на территории Украины.
"Вооруженные силы на сегодняшний день выполняют свои задачи в условиях непрерывной информационно-психологической операции, цель которой — развалить их изнутри", —подчеркнул Залужный.
По его мнению, общество должно также противостоять пропаганде РФ, отличать фейки от правды и, прежде всего, верить своей армии.
"Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно само, вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого. Не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, тем будем крепче", — акцентировал главнокомандующий ВСУ.