Латвия признала украинские цифровые COVID-сертификаты, - посольство

Украинские цифровые сертификаты о вакцинации с 31 августа совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Латвийской Республике.

"С 31 августа 2021, в соответствии с Решением Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021, COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении "Дія" и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", - говорится в сообщении.

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