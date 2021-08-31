Вспышка COVID-19 произошла в одном из детских садиков в Черновицкой области, - ОГА

В Черновицкой области в одном из детских садиков произошла вспышка коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты ICTV", об этом во время брифинга 31 августа 2021 года рассказала заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"За последние несколько недель мы имеем вспышку коронавируса в одном из детских садиков области. Сейчас там принимают все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни", - отметила Наталья Гусак.

Кроме того, она сообщила, что сейчас в больнице региона находится 36 детей с коронавирусом и с подозрением на инфицирование.

С 1 сентября дети вернутся в школы и снова начнут учиться очно. Из-за этого, по словам экспертов, существует риск ухудшения общей эпидситуации в Украине.

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Кроме того, в стране распространяется более опасный штамм коронавируса Дельта. Чтобы избежать вспышки заболеваемости украинцам рекомендуют сделать прививку от коронавируса. Вакцина убережет от тяжелого течения болезни и смерти в случае инфицирования. В первую очередь это касается людей, которые из-за особенностей работы вынуждены контактировать с большим количеством граждан.