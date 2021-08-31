Парад в День Независимости Украины показал, что при действующей власти прекратилась разработка новых видов вооружения и техники, - Турчинов
Об этом в статье "План Б" для Цензор.НЕТ пишет Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.
"Более того, бронемашины и тягачи с муляжами ракет являются ярким свидетельством того, что многие перспективные проекты были преступно заморожены. О них вспомнили только чтобы сформировать показушные ряды, а не для защиты страны. Вообще, последние два года финансирование государственного оборонного заказа свидетельствует о полном отсутствии у военно-политического руководства страны стратегического видения и понимания реальных угроз в случае решения Кремлем полномасштабного военного конфликта", - отметил политик.
"В стране третий год подряд не только срывается выполнение государственного оборонного заказа, но и полностью деформируется логика его формирования. Это - или закупка морально устаревшего вооружения производства советских времен и старых некачественных боеприпасов по коррупционным схемам, или финансирование показушных проектов, которые никак не могут повлиять на укрепление обороны (вроде заказ одного танка "Оплот" для участия в параде), или вложение средств в неподъемные для оборонного бюджета проекты ВиВТ иностранного производства, удовлетворяя интересы международных партнеров, а не оборонные приоритеты собственной страны", - подчеркнул Турчинов.
"Продолжение подобной вакханалии несет реальные угрозы для национальной безопасности Украины. Именно анализ наступательных возможностей российской армии для обеспечения наиболее эффективных мер противодействия должен стать главным приоритетом формирования ДОЗ в условиях достаточно ограниченного оборонного бюджета", - резюмировал политик.
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