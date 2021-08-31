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В Израиле зафиксирован рекорд заражений коронавирусом с начала пандемии

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В Израиле зафиксирован рекорд заражений коронавирусом с начала пандемии
Израильские медики зафиксировали за сутки почти 11 тысяч случаев заражений коронавирусом, что стало новым рекордом для этой ближневосточной страны с девятимиллионным населением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщило, во вторник, 31 августа, министерство здравоохранения Израиля, в течение минувших суток было зарегистрировано почти 11 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

До сих пор наибольшее количество случаев было зарегистрировано в середине января - около 10,1 тысячи случаев. Однако тогда проводилось значительно меньше тестов на наличие коронавируса. Всего с начала пандемии в этой ближневосточной стране с населением более 9 миллионов человек было зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавируса.

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Кроме того, в понедельник общее число связанных с коронавирусом смертей в Израиле превысило отметку в семь тысяч.

Между тем эксперты отмечают, что вакцина по-прежнему является эффективным средством для предотвращения тяжелых случаев течения заболевания, а также смертей. В Израиле для вакцинации применяется в основном препарат компаний Pfizer/BioNTech.

Теперь все израильтяне с двенадцатилетнего возраста могут пройти третью вакцинацию. Основанием для принятия решения о проведении третьей вакцинации послужили данные министерства здравоохранения Израиля, согласно которым эффективность вакцинации резко снизилась с начала июня. Кроме того, в стране распространился дельта-вариант, который считается особенно заразным. Эксперты опасаются, что с началом занятий в то школе 1 сентября после летних каникул может еще больше повыситься уровень заболеваемости.

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Топ комментарии

  • Привет
    Что то пошло не так....
    Израиль..
    Количество вакцини­рованных 5 974 914 или 64,07 %
    Полностью вакцини­ровано 5 482 061 или 58,78 %
  • belge
    Интересная эволюция заявлений о вакцинации: 1. вакцинируйся и ты пуленепробиваемый для вируса - 2. не, самому тебе вирус не очень страшен, но можешь быть переносчиком - 3. заболеть можешь, но не сильно - 3. тоже можешь пи..ец как заболеть, но, скорее всего, не умрёшь - 5 (который скоро объявят) не, ты тоже можешь кони двинуть, но не больно. В Израиле зафиксирован рекорд заражений коронавирусом с начала пандемии - Цензор.НЕТ 6400
  • Привет
    В Украине 40 миллионов....
    Количество вакцини­рованных 5 356 699 или 12,94 %
    Полностью вакцини­ровано 3 716 122 или 8,98 %
    И болеет на сегодняшний день 24 567 человек....

    В Израиле на сегодняшний день болеет 83 542 человека....

    Так что среди кого начались вымираты это еще большой вопрс...
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