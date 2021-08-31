Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси
5 79572
Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить 9 сентября во время встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции", - сказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.
Читайте на Цензор.НЕТ: Путин о сближении РФ и Беларуси: Это не союзное государство, а определенный уровень интеграции
Как известно, Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства.