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Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси

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Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси
Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить 9 сентября во время встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции", - сказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин о сближении РФ и Беларуси: Это не союзное государство, а определенный уровень интеграции

Как известно, Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    сначала белорусы отказались от своей мовы, истории и флага, а теперь и от самого государства..
    и им по ходу уже все пох
    Были и нет их
  • Eight Wonder 56eae116
    Это "заглатывание" Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси - Цензор.НЕТ 3569
  • Володимир Мик
    Пуйло и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по окончательной колонизации Беларуси рашкой
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