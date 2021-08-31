"Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества", - Зеленский поздравил Кариса с избранием президентом Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Алара Кариса (Alar Karis) с избранием президентом Эстонии, выразив надежду на продолжение тесного сотрудничества между странами.

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю Алара Кариса с избранием президентом Эстонии по результатам голосования депутатов Рийгикога. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества Украины и Эстонии на благо наших народов", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

Как сообщалось, сегодня, 31 августа, парламент Эстонии на внеочередной сессии закрытым голосованием избрал президентом республики директора Национального музея Эстонии Алара Кариса.

За его кандидатуру проголосовали 72 депутата из 101, незаполненными оказались восемь бюллетеней. В голосовании приняли участие 80 депутатов.

Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Карис избран в ходе второго тура голосования. В ходе первого тура в понедельник за него проголосовали 63 депутата из 101. Для избрания ему необходимо было набрать не менее 68 голосов.