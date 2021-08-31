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Порошенко дважды вызывали на допрос по делу Иловайска в качестве свидетеля, - Венедиктова

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Порошенко дважды вызывали на допрос по делу Иловайска в качестве свидетеля, - Венедиктова
Офис Генпрокурора дважды вызывал на допрос по делу Иловайской трагедии пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля.

Об этом генпрокурор заявил в эфире "Право на владу", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста Юрия Бутусова о том, когда пятый президент Петр Порошенко даст показания о том, кто именно руководил действиями в Иловайске, Венедиктова заявила: "Это был режим АТО. Когда режим АТО, у нас не главнокомандующий действует, а совсем другое ответственное лицо. Но он как свидетель вызывался дважды. Дважды не пришел".

"Я надеюсь, что мы получим третью экспертизу в ближайшее время. По результатам третьей экспертизы будут сделаны выводы дополнительные. Думаю, что мы всех кого нужно пригласить и услышать: кто ответственный, кто может предоставить дополнительную информацию, включая фамилию, которую вы упомянули. Прокуроры и следователи примут это решение".

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    а ЗЕлефила не вызывали случайно по повестке???
    он уже 4-ре раза отслужил!!!
    теперь пусть отсидит.....
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    А Коломойского сколько раз вызывали или "вызывалка" не выросла?
  • Герхард
    Там ситуация другая - это Коломойский Венедиктову может на ковер вызвать, а не она его.
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