Енин назначен первым заместителем главы МВД

Евгений Енин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел Украины, назначен первым заместителем министра внутренних дел Украины.

Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Кабмина распоряжение №1014-р от 30 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем Министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - сказано в документе.

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Как сообщалось, Кабинет Министров назначил Енина заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020 года.

Енин имеет два высших образования и владеет тремя иностранными языками. Защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам приднестровского урегулирования.

Имеет опыт работы в оперативных должностях в СБУ и в Службе внешней разведки.

С 2005 года по 2010 год был секретарем посольства Украины в Молдове. Среди практических достижений - создание "Украинского дома" в Тирасполе и начало трансляции 7 украинских телеканалов в условиях тотальной пророссийской ориентации руководства непризнанной республики.

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Несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году был назначен на должность замгенпрокурора и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года. Последние три года работы занимался вопросами международно-правового сотрудничества. Речь идет о спецконфискации в бюджет в 2017 году 1,5 млрд долл. США, успешное сотрудничество с США (результатом которого стало возвращение в Украину около 700 тыс. долл., выход на "финишную прямую" в процессе возвращения денег Лазаренко), экстрадиции "всемирного короля мошенников" Жильбера Шикли во Францию, передачи итальянским правоохранителям "правой руки" Сильвио Берлускони, проведение ряда международных операций по борьбе с наркоторговлей и киберпреступностью.

Указами Президента Украины был награжден Орденом за мужество третьей степени и Орденом за заслуги.