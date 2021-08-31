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Участие жителей оккупированных территорий в выборах в Госдуму сделает их нелегитимными, а результаты - юридически ничтожными, - спикер МИД Николенко

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Участие жителей оккупированных территорий в выборах в Госдуму сделает их нелегитимными, а результаты - юридически ничтожными, - спикер МИД Николенко
Голосование на выборах в Государственную думу жителей ОРДЛО и Крыма сделает их нелегитимными. Кроме того, это подставит под сомнение правомочность всего избирательного процесса в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированных Крыму и Донбассе будут нелегитимными, а их результаты - юридически ничтожными", - сказал он.

Николенко подчеркнул, что организация Россией голосования на временно оккупированных территориях Украины поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса.

"Заявления МИД РФ о якобы провокации нашего государства, которые рассчитаны на внутреннего российского потребителя. Саммит Крымской платформы четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории", - уточнил представитель МИДа.

Он добавил, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства в целом, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Это все верно. Но русня "выборы" таки проведет и результат нарисует. А хватит ли правительству Украины мужества признать результат ничтожным,а соответственно - и "парламент" московии( и все его последующие решения) нелигитимным?
  • Игорь Бех
    Та давно уже нелигитимные. Начиная с выборов в Крыму. Будьте последовательны и логичными.
  • Саша Семеркин 8d1c38c0
    Украина должна не признавать выборы как с Лукашенко.Вообще по большому счёту с момента оккупации Крыма,Пуйло нелегитимен.
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