"Киевский режим становится все тупиковее, не знаю, чего ждать", - глава МИД РФ Лавров
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Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее.
Об этом он сказал сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать", - сказал глава российского МИДа.
В то же время он ни слова не сказал об агрессии РФ против Украины.