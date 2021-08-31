Новости • Агрессия России против Украины

"Киевский режим становится все тупиковее, не знаю, чего ждать", - глава МИД РФ Лавров

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"Киевский режим становится все тупиковее, не знаю, чего ждать", - глава МИД РФ Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать", - сказал глава российского МИДа.

В то же время он ни слова не сказал об агрессии РФ против Украины.

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Топ комментарии

  • Володимир Миколаєць
    Зате на параші режим не змінюється понад 100 років.
  • Porol ferton
    Кобыле овса не давать!
  • Привет
    Это мерин... Лавров об украинской власти: "Каждый режим все тупиковее и тупиковее. Даже не знаю, чего ожидать" - Цензор.НЕТ 4873
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