Довыборы в ВР: 1 сентября стартует избирательный процесс в Херсонской и Черкасской областях

В Херсонской и Черкасской областях 1 сентября начинается избирательный процесс - в двух округах в последнее воскресенье октября пройдут довыборы в Верховную Раду.

Официальные постановления Центральной избирательной комиссии о проведении промежуточных выборов опубликованы 31 серпня в парламентской газете "Голос Украины", информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, Александр Скичко сложил мандат в конце марта, так как был назначен председателем Черкасской ОГА, а Игорь Колыхаев - после победы на выборах мэра Херсона.

9 апреля ЦИК назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в двух округах - 197-м в Черкасской области и 184-м на Херсонщине.

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