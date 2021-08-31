КС отклонил представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования, - "слуга народа" Совгиря

Конституционный Суд отклонил представление о конституционности назначения Шкарлета министром образования.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд отказал в открытии производства по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно конституционности Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. Н. Министром образования и науки Украины".

Постановление является окончательным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. В то же время, во время голосования за назначение Шкарлета был зафиксирован факт кнопкодавства. 46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования.

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