Дальнейшее расследование ДТП с участием "слуги народа" Трухина поручено ГБР, - полиция Киева
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Такое решение принято, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов - народного депутата Украины".
Уточняется, что во время первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем одной из попавших в аварию машин находился народный депутат Украины, "в то же время другие свидетели отрицают эти показания".
"Однако в соответствии с законодательством в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом (в данном случае - народным депутатом Украины), процессуальный руководитель обязан изменить подследственность. Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства соответствующему правоохранительному органу. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследования", - отмечается в сообщении.
Полицейские успели опросить участников происшествия и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, чтобы установить, с какой скоростью двигался автомобиль-нарушитель.
Все собранные материалы в полном объеме будут переданы в ГБР, подчеркивают в полиции.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.
Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".
Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".
В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.