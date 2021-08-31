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США невыгодно входить в переговорный процесс по Донбассу - ни в нормандский, ни в минский, - Гармаш

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США невыгодно входить в переговорный процесс по Донбассу - ни в нормандский, ни в минский, - Гармаш
США сегодня невыгодно принимать участие в переговорах по Донбассу, однако Украина должна вовлекать Вашингтон в урегулирование конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"Мне кажется, что Соединенным Штатам невыгодно входить в переговорный процесс - ни в нормандский, ни в минский. Они не будут этого делать. Более того, у нас, по-моему, есть определенные иллюзии в отношении роли США. Например, США с 1995 года входят в переговорную группу по Приднестровью, и мы видим результат. Также США изначально входили в рабочую группу по Нагорному Карабаху. С тех пор прошло больше 25 лет, и мы видим результат, который не связан, к сожалению, с США. Поэтому не нужно питать иллюзий", - объяснил он.

Гармаш также прокомментировал идею американского дипломата Курта Волкера назначить спецпредставителя Госдепа США по Украине.

"Я с ним согласен, то США нужно вовлекать не в переговорный процесс, а в урегулирование конфликта именно в качестве лоббиста перед нашими западными партнерами для реализации нашего видения урегулирования", - отметил член украинской делегации в ТКГ.

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Топ комментарии

  • Nataliia Radchenko
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  • Андерсен a4cbf7de
    Выгодно- не выгодно это вопрос риторический. В переговоры по нарушению территориальной целостности Украины Российской недофедерацией , а это и ОРДЛО и Крым и Севастополь., должны входить подписанты Будапештского меморандума США и Великобритания. Хотят от ЕС быть еще Германия и Франция нет вопросов. ( они "локомотивы" этого союза), Нужны еще соседи - партнеры.. да нет вопросов Польша и Турция прекрасно подойдут. Но при этом первые две страны обязаны быть " первой скрипкой" всех этих процессов. Иначе можно с уверенностью сказать что ядерное разоружение и гарантии ядерных стран это пустой звук. И поэтому решение КНДР, Ирана и т.д. обзавестись ядерным арсеналом вполне логично ( тем более что они идут следом уже за Индией, Пакистаном , Израилем. которые это оружие уже создали не смотря на все решения о нераспространении.)
  • Senator S 01a656ec
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