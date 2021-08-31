США невыгодно входить в переговорный процесс по Донбассу - ни в нормандский, ни в минский, - Гармаш

США сегодня невыгодно принимать участие в переговорах по Донбассу, однако Украина должна вовлекать Вашингтон в урегулирование конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"Мне кажется, что Соединенным Штатам невыгодно входить в переговорный процесс - ни в нормандский, ни в минский. Они не будут этого делать. Более того, у нас, по-моему, есть определенные иллюзии в отношении роли США. Например, США с 1995 года входят в переговорную группу по Приднестровью, и мы видим результат. Также США изначально входили в рабочую группу по Нагорному Карабаху. С тех пор прошло больше 25 лет, и мы видим результат, который не связан, к сожалению, с США. Поэтому не нужно питать иллюзий", - объяснил он.

Гармаш также прокомментировал идею американского дипломата Курта Волкера назначить спецпредставителя Госдепа США по Украине.

"Я с ним согласен, то США нужно вовлекать не в переговорный процесс, а в урегулирование конфликта именно в качестве лоббиста перед нашими западными партнерами для реализации нашего видения урегулирования", - отметил член украинской делегации в ТКГ.

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