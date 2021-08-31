С начала суток войска РФ 4 раза нарушили перемирие: потерь среди украинских военнослужащих нет, - штаб ООС

С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских войск.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.

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Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Красногоровка враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.