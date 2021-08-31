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Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ

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Новым министром обороны могут назначить главу "Укроборонпрома" Гусева, - СМИ
В ближайшее время может быть уволен министр обороны Андрей Таран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військовий кур'єр України".

Источник издания утверждает, что новым министром обороны, после серии собеседований и консультаций в Офисе Президента, вероятно будет назначен Юрий Гусев, который сейчас возглавляет концерн "Укроборонпром".

Очередная сессия Верховной Рады начнется 7 сентября, вопрос отставки министров планируют рассматривать на первых заседаниях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос отставки Тарана не стоит, - "слуга народа" Верещук

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 31 августа заявил, что отставки в правительстве возможны уже в ближайшую пленарную неделю. Однако пока в парламент никаких заявлений не поступало. Он подчеркнул, что сейчас есть несколько министерств, деятельность которых сегодня вызывает дискуссии.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    это тот, который вертолеты Bell UH-1в Одессе собирал.. ню-ню..
    Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2809
  • Иван Петрович Сидоров
    может быть уволен министр обороны Андрей Таран. -Какая боль, какая боль. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Я думал лысого назначат, Жеку Кошевого. Он известный пироман, будет блеять в кабмине, шо у ЗЕли хата горила и палала. Шо-то ЗЕля всю квартальную шушеру пристроил, кого в ОПу, кого в ВР, кого в кабмин, а Жеку забыл, гад. Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7906
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