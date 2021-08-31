Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский
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Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм", - написал Зеленский.
Как сообщалось, 31 августа в Вашингтоне украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет ряд встреч в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и NASA.