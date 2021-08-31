ГБР еще не получило от Нацполиции материалы дела о ДТП с Трухиным
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила спикер ГБР Ольга Чиканова.
"В ГБР видели в СМИ информацию о том, что Национальная полиция направила в Бюро дело о ДТП с участием народного депутата Украины. Однако эти документы еще не поступили в ГБР в установленном порядке", - сказала она.
Чиканова пообещала, что как только следователи получат и изучат дело - об этом обязательно сообщат обществу.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.