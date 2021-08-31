35 стран Европы открыты сегодня для путешественников из Украины: условия въезда. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Так, сегодня без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации украинцы могут путешествовать в три страны: Албанию, Эстонию и Испанию.
Для въезда в Исландию и Чехию потребуется сертификат о полной вакцинации от COVID-19.
И 30 стран Европы украинцы могут посетить при наличии негативного ПЦР-теста на COVID-19 или полной вакцинации. Это: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.