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35 стран Европы открыты сегодня для путешественников из Украины: условия въезда. ИНФОГРАФИКА

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35 стран Европы открыты сегодня для путешественников из Украины: условия въезда. ИНФОГРАФИКА
Граждане Украины на сегодняшний день могут путешествовать в 35 стран Европы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Так, сегодня без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации украинцы могут путешествовать в три страны: Албанию, Эстонию и Испанию.

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Для въезда в Исландию и Чехию потребуется сертификат о полной вакцинации от COVID-19.

И 30 стран Европы украинцы могут посетить при наличии негативного ПЦР-теста на COVID-19 или полной вакцинации. Это: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.

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35 стран Европы открыты сегодня для путешественников из Украины: условия въезда 01

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Топ комментарии

  • Solo
    Но те, кто вакцинировался китайским Коронаваком, те в основном пролетают.
  • kelman muksat
    чего это ? ...скажу тебе по секрету ... никто особо и не смотрит в эвропе за тобой, всем пофиг
  • volley
    Уже сбрехали. Албания с 01.09 требует тесты, Испанские Канарские острова и Мальорка требуют тесты, да и на многих курортах .континентальной Испании просят тесты, Италия без уважительных причин пустит только с полной вакцинацией.И это только то, что сразу попалось на глаза
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