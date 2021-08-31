Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде 13 наград

Украина находится на пятом месте в медальном зачете. За день у нас - 3 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Золото выиграли пловцы Андрей Трусов (50 метров вольным стилем) и Максим Крипак (100 метров баттерфляем), а также легкоатлет Максим Коваль (толкание ядра).

Серебро выиграли легкоатлеты Оксана Ботурчук, Юлия Шуляр, Наталия Кобзарь (бег 400 м), Александр Яровой (толкание ядра), велогонщик Егор Дементьев (велошоссе, гонка с раздельным стартом) и пловец Максим Веракса (100 м вольным стилем).

Бронза в активе пловцов Василя Крайника (200 м комплексом), Евгения Богодайко (50 м вольным стилем) и Елизаветы Мерешко (100 м вольным стилем), а также сборной Украины по плаванию в миксте (Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко — 4×100 м вольным стилем).

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Таким образом, всего у нас 67 медалей. Среди всех участниц Паралимпиады Украина занимает пятое место.