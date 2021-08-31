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Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ФОТО

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Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ФОТО
Президент Украины обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина должна вновь стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном, проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - написал Зеленский.

Он также добавил, что ожидает руководителя NASA с визитом в Украине.

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Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты 01
Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты 02
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Топ комментарии

  • Петро Чайка 721da89e
    Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8118
  • Привет
    NASAвали...😀
  • wittmann1980
    Осталось заскочить в Дисней-ленд, к своим.
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