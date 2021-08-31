Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ФОТО
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Президент Украины обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина должна вновь стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном, проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - написал Зеленский.
Он также добавил, что ожидает руководителя NASA с визитом в Украине.