Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию об итогах встречи Зеленского и Байдена. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности 2 сентября начинает новый сезон онлайн дискуссий с участием украинских и мировых политиков, дипломатов и экспертов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума, прямая трансляция пройдет с 16:00 до 17:00.

"В центре внимания первой дискуссии - результаты ожидаемой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, которая состоится 31 августа.

Каково значение визита Владимира Зеленского в Белый дом?

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Какие результаты переговоров двух президентов и как выглядят перспективы украинского-американских отношений?

Каков международный контекст саммита Украина и США и как повлияют на нашу безопасность договоренности Соединенных Штатов и Германии и события в Афганистане?", - анонсируют в сообщении.

Отмечается, что эти и другие вопросы обсудят:

- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014-2016 годах;

- Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;

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- Виола фон Крамон, депутат Европейского парламента;

- Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-2006 годах;

- Виталий Портников, журналист;

- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

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Дискуссия будет транслироваться в четверг, 2 сентября, с 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:

YouTube Фонда "Открой Украину";

Facebook Арсения Яценюка;

Facebook и сайт форума.