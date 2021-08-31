Минюст о работе пожизненно заключенной: Трудится помощницей Патронатной службы министра
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Осужденная на пожизненное заключение женщина, которую взяли на работу в Минюст, занимает должность помощника Патронатной службы министра.
Об этом пресс-служба Министерства сообщила в ответ на запрос "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии с условиями Трудового договора №1 от 04 августа 2021 года, работа проводится вне помещений Министерства юстиции Украины на территории государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)", - рассказали в министерстве.
Среди должностных обязанностей сотрудницы:
- составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины и проведенной работе по осуществлению контроля в центральном аппарате и межрегиональных территориальных органах по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины;
- предоставление предложений по усовершенствованию взаимодействия между персоналом уголовно-исполнительной системы и лицами, отбывающими наказание, и улучшению условий их пребывания в местах лишения свободы.
Её рабочее место определяется начальником государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)".
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в министерство взяли на работу отбывающую пожизненное заключение женщину.