Грузия отказалась от кредита ЕС на 75 млн евро

В Брюсселе говорят, что и так не дали бы денег: Тбилиси не выполнил требования по реформам.

О планах не брать у Евросоюза запланированные 75 млн евро заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году, поскольку мы начали сокращать внешний долг, велика вероятность того, что больше не будет необходимости получать эту сумму", - сказал он журналистам.

Одной из главных причин того, что правительство может воздержаться от заимствования второй части макрофинансовой помощи ЕС, он назвал тот факт, что это кредит, а не грант. "Главный мотив в том, что мы постепенно начали сокращать внешний долг", - подчеркнул премьер.

Исполняющий обязанности главы представительства ЕС в Грузии Джулиан Крамп заявил на брифинге в Тбилиси, что денег и так не дали бы: Грузия не смогла выполнить необходимые для получения транша условия.

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"Сумма в размере 75 млн евро должна была быть перечислена в случае, если Грузия выполнила бы взаимно согласованные обязательства, взятые при подписании в сентябре 2020 года условий программы макрофинансовой помощи, которая должна была быть направлена на помощь населению, чтобы справиться с пандемией", - сказал он.

Крамп подчеркнул, что Грузия не смогла в достаточной степени выполнить условия для получения макрофинансовой помощи, "в частности не смогла повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы".

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"Евросоюз призывает власти Грузии выполнить свои обязательства по реформам, в том числе в интересах грузинского народа в сфере правосудия, а также для будущих отношений с ЕС", - добавил Крамп.