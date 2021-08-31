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Пентагон: Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование

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Пентагон: Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование
Боевики движения "Талибан" не смогут использовать в военных целях оставленное американское военное оборудование в аэропорту Кабула.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сделали все, чтобы оставленное в аэропорту военное оборудование невозможно было использовать. Это касается и летательных аппаратов, военного автотранспорта", - сказал он.

"Они (боевики. - Ред.) могут изучать все, что хотят. Они могут смотреть (на летательные аппараты. - Ред.), обойти вокруг, но они не смогут на них летать. Они не смогут их использовать. Мы сделали так, чтобы все это было невозможно использовать в военных целях", - добавил Кирби.

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По его словам, в аэропорту осталось в рабочем состоянии только несколько пожарных машин и погрузчиков, которые могут по-прежнему использоваться, это необходимо для продолжения работы аэропорта.

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Топ комментарии

  • Панас Стець
    наивные американцы... кацапы уже завтра купят за копейки все то оружие в талибов, или привезут свое рабочее на обмен и вывезут все в кацапию, для глубокого изучения и последующего производства...или использования идей...
  • Панас Стець
    для кацарылых то все новое...
  • Valery Greff
    Там в другом прикол.

    Например, есть такой танк Т-64, сделанный в Харькове и совершивший прорыв в танкостроении. Это была передовая машина во всём. Но, когда этот танк подумали производить на кацапстане, получился УПС... Ни техническая база, ни человеческий ресурс оказались не готовы для такого современного изделия. И тогда появился Т-72, как танк для "даунов", на базе старого Т-62, но который был "по уму" кацапским "танкостроителям".

    Другой пример - Ту-4. Когда кацапы козлили "суперкрепость", которая им досталась примерно так же (только вместо талибов были северные корейцы), они тоже не смогли осилить всю суть изделия и херачили дырки просто потому, что где-то американские работяги насверлили лишних, даже покраску делали в соответствии с той, что была на ворованом оригинале, где просто не хватило какой-то там краски и докрасили не тем цветом...

    Упереть кацапы смогут, но осмыслить нет.
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