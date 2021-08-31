Пентагон: Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование

Боевики движения "Талибан" не смогут использовать в военных целях оставленное американское военное оборудование в аэропорту Кабула.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сделали все, чтобы оставленное в аэропорту военное оборудование невозможно было использовать. Это касается и летательных аппаратов, военного автотранспорта", - сказал он.

"Они (боевики. - Ред.) могут изучать все, что хотят. Они могут смотреть (на летательные аппараты. - Ред.), обойти вокруг, но они не смогут на них летать. Они не смогут их использовать. Мы сделали так, чтобы все это было невозможно использовать в военных целях", - добавил Кирби.

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По его словам, в аэропорту осталось в рабочем состоянии только несколько пожарных машин и погрузчиков, которые могут по-прежнему использоваться, это необходимо для продолжения работы аэропорта.