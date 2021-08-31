Новости • Агрессия России против Украины

Зеленский встречается с министром обороны США Остином

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Зеленский встречается с министром обороны США Остином
В Пентагоне проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Запланировано подписание рамочного Соглашения между министерствами обороны Украины и США о стратегических основах оборонного партнерства.

С украинской стороны соглашение должен подписать министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщалось ранее, предварительное соглашение, на основе которого строились отношения между оборонными ведомствами, было рассчитано на 5 лет, и срок его действия заканчивается.

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Сегодня Зеленский также представит для аналитических центров США Программу трансформации Украины.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Сегодня Зеленский также представит для аналитических центров США Программу трансформации Украины. - цитата

    ??? транформации.... во что ????
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Трансформация, диджитализация, чемпионизация. У полшестого все на "ия". Таким образом он обыгрывает свое любимое слово "капитуляция".
  • Olga A 6130c05e
    Дожились...клоун-наркоман, для которого это президетсво как невероятная прикольная неожиданность, над которой они потом будут ржать до конца их никчемной жизнейки, лепечет какой-то бред (наверняка против Украины) самому министру обороны США!
    Зедебилы, чтоб вы сдохли!!!
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