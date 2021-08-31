Зеленский встречается с министром обороны США Остином

В Пентагоне проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Запланировано подписание рамочного Соглашения между министерствами обороны Украины и США о стратегических основах оборонного партнерства.

С украинской стороны соглашение должен подписать министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщалось ранее, предварительное соглашение, на основе которого строились отношения между оборонными ведомствами, было рассчитано на 5 лет, и срок его действия заканчивается.

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Сегодня Зеленский также представит для аналитических центров США Программу трансформации Украины.