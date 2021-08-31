Зеленский встречается с министром обороны США Остином
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В Пентагоне проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Запланировано подписание рамочного Соглашения между министерствами обороны Украины и США о стратегических основах оборонного партнерства.
С украинской стороны соглашение должен подписать министр обороны Украины Андрей Таран.
Как сообщалось ранее, предварительное соглашение, на основе которого строились отношения между оборонными ведомствами, было рассчитано на 5 лет, и срок его действия заканчивается.
Сегодня Зеленский также представит для аналитических центров США Программу трансформации Украины.