Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере (обновлено)
Об этом сообщил в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в США, информирует Цензор.НЕТ.
"Новый этап в сотрудничестве 🇺🇦 и 🇺🇸 в оборонной сфере. В @DeptofDefense подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в @NATO и совместное противодействие агрессии РФ", - написал Зеленский.
С украинской стороны соглашение подписал министр обороны Андрей Таран, с американской - министр обороны Ллойд Остин.
Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, документ создает условия для внедрения передовых оборонных технологий, начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны.
Предусматривается и продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО.