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Google может привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для рекомендаций YouTube, - Минцифры

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Google может привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для рекомендаций YouTube, - Минцифры
Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его заместитель по вопросам развития IT Александр Борняков встретились с вице-президентом Google по международным делам и общественной политики Караном Бхатия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На встрече обсудили возможность оптимизированная сотрудничества по приложения "Дія" и вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинских YouTube Music и YouTube.

"Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Это тех независимых, что за 200 баксов по указке из ОП удаляют новости?
  • Vitaliy noname
    рекомендации ютуба для Украины просто говно. давно пора что-то менять. как пример, человек смотрит в ютубе только на украинском и английском языке, и тут ему бах - четвёртый и последующие ролики на русском языке...
  • Daro Doro
    нарешті . може нарешті при відкритті ютубу на мене перестане висипатися куча російського сміття. Алілуя !
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