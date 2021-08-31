Google может привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для рекомендаций YouTube, - Минцифры
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Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его заместитель по вопросам развития IT Александр Борняков встретились с вице-президентом Google по международным делам и общественной политики Караном Бхатия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На встрече обсудили возможность оптимизированная сотрудничества по приложения "Дія" и вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинских YouTube Music и YouTube.
"Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента", - говорится в сообщении.