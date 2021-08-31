Украину надо называть "Укрусь", - спикер МИД РФ Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила называть Украину словом "Укрусь".

Это мнение она выразила в своём Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала она.

Таким образом Захарова прокомментировала слова советника главы ОП Алексея Арестовича о том, что он сменил бы название нашей страны с "Украина" на "Русь-Украина".

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