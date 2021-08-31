Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.