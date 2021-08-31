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Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

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Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов
Между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией", - сказано в сообщении.

Документ позволит получать системную информацию о состоянии общей околоземной космической обстановки, текущее состояние космической деятельности стран мира.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Это победа, я считаю.
  • Серж Рача
    Ещё какая , по количеству заключённых пустых мемораундов ослик может попасть в книгу рекордов Гиннеса
  • Andy Jumeirach
    о скоко нам аткрытий чудных-
    гатовит зеля в США,
    две пачки договоров трудных,
    и меморандумов ... сто два ! Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 1522
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