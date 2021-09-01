Выдвижение кандидатов в мэры Харькова начнется 21 сентября, - календарный план выборов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".
Согласно документу, избирательный процесс начинается 11 сентября.
До 16 сентября включительно избиратели могут подать в орган ведения Государственного реестра избирателей заявления об изменении избирательного адреса;
с 21 до 30 сентября включительно продлится процесс выдвижения кандидатов от местных ячеек партий и путем самовыдвижения;
до 8 октября включительно территориальная избирательная комиссия должна обнародовать информацию о регистрации кандидатов;
до 6 октября включительно кандидаты вносят представления по кандидатурам в состав избирательных комиссий на участках;
до 13 октября включительно теризбирком должен утвердить текст избирательного бюллетеня и установить степень его защиты;
до 21 октября участки должны прислать каждому избирателю именное приглашение;
31 октября с 8:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.
Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.
Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.