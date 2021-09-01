Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин

Также Штаты продолжат помогать Украине в евроатлантических стремлениях.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал во время встречи в Пентагоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Остин подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки в борьбе с российской агрессией. Также Штаты помогать стремлению нашей страны ко вступлению в НАТО.

Зеленский, в свою очередь, высказал соболезнования американской стороне в связи с гибелью военнослужащих в Афганистане.

"Мы прекрасно понимаем это, - сказал он, - потому что тоже теряем военных на востоке Украины, где восьмой год идет война и где Украина защищает свой суверенитет и независимость".

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Также Зеленский выразил удовлетворение по поводу того, что Соединенные Штаты "однозначно" поддерживают Украину и поблагодарил министра обороны за поддержку и за то, что США "признают субъект этой войны". Он выразил благодарность за увеличение военной помощи со стороны США и за реабилитационную поддержку раненых на Донбассе. Президент отметил, что соглашения, подписанные между министерствами обороны, - это шаг вперед в отношениях между странами.

"Сейчас сложно говорить, насколько историческими будут эти документы и как они выводят отношения на новый уровень, - сказал он, - но я точно очень этого хочу".

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