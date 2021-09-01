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Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка

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Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора.

Об этом президент сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили с Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать", - сообщил украинский глава государства.

Зеленский поприветствовал готовность Всемирного банка к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора.

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Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка 01
Зеленский обсудил земельную реформу с главой Всемирного банка 02

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  • Senator S 01a656ec
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  • Наталия Гончар
    а якщо ідіот - то надовго
  • aquarius580 459c2008
    To есть обсуждались условия продажи чернозёмов.
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