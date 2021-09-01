Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко

9 60912
Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко
Константинов разместил в американской соцсети хвалебную оду Захарченко, назвав его "защитником русского мира". Публикацию удалили из-за упоминания насилия или опасных организаций.

Об этом рассказала спикер Константинова Кристина Попкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Константинов назвал Захарченко "неутомимым защитником русского мира". Он писал, что главарь группировки "ДНР" "был другом Крыма, неоднократно посещал полуостров".

По словам Попковой, Instagram удалил публикацию, сообщив при этом, что в ней содержалось насилие или упоминание опасных организаций.

Читайте: Бутусов: Сегодня - годовщина ликвидации главаря террористов Захарченко

Напомним, в марте 2020 года оккупационный "горсвет Симферополя" "назвал" одну из улиц города именем ликвидированного главаря террористов "ДНР" Захарченко.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Фельдмаршал куринных войск Рейкъявик Бомбасский решил пройти через всю гейропу и дойти до Ла-Манша, после чего штурмануть проклятую анличанку, которая вечно гадит. Но неудачно сходил попить чайку в "сепарок", где люстры взрываются
  • Olex Morokhovets
    Что тут рассуждать.Одним словом - ДОЛБО...Б !!! И тема ЗАКРЫТА
  • молодой рабочий
    Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко - Цензор.НЕТ 2888 Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко шокував та насмішив соціальні мережі своїми останніми заявами. Керівник «ДНР» сказав, що його мета не Київ і навіть не Берлін. Він заявив, що «потрібно брати Великобританію, щоб повернути Росії колишню славу».
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости