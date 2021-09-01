Новости • Агрессия России против Украины

Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину, - AP

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Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину, - AP
Новый пакет помощи от США предусматривает поставку противотанковых ракет Javelin.

Об этом пишет АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы обнаружило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - цитирует издание сообщение администрации Байдена Конгрессу.

В этом же сообщении администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения военной активности России вдоль ее границы", а также в связи с минометными обстрелами, нарушениями режима прекращения огня и другими провокациями.

"Новая военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin", - сообщает АР.

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Как ранее сообщало агентство, президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине до 60 миллионов долларов из средств Пентагона.

Средства пойдут на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Какие голимые у вас сейчас методички из кремля...
    Куда подевались творческие кураторы?
  • В В d3a8be6b
    В Укринформе написано именно то, о чем пишет АР, как бы порохоботам этого не хотелось. Можете вместе с рашеботами поплакать, что Байден Зеленскому Джавелины дает. Вам же так хочется, чтобы визит президента Украины в США оказался безуспешным. Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину, - AP - Цензор.НЕТ 4524
  • В В d3a8be6b
    Очередная пороховатная ложь. В статье не сказано, что намерения США были задекларированы задолго до поездки Зеленского в США, там сказано, что США объявили о военной помощи до встречи Байдена и Зеленского в среду. Если бы эти намерения были задолго до поездки Зеленского, то так точно к дате они бы в статье не привязывались. О Трампе в статье говорится, что его администрация отказала в помощи Украине, что послужило поводом к его импичменту. И конечно же о Javelinах в статье написано. Вот цитата: "The new package will include more Javelin anti-tank missiles, which Kyiv sees as critical to defending against the Russia-backed separatists who have rolled through eastern Ukraine." Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину, - AP - Цензор.НЕТ 9636
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