Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину, - AP

Новый пакет помощи от США предусматривает поставку противотанковых ракет Javelin.

Об этом пишет АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы обнаружило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - цитирует издание сообщение администрации Байдена Конгрессу.

В этом же сообщении администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения военной активности России вдоль ее границы", а также в связи с минометными обстрелами, нарушениями режима прекращения огня и другими провокациями.

"Новая военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin", - сообщает АР.

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Как ранее сообщало агентство, президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине до 60 миллионов долларов из средств Пентагона.

Средства пойдут на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.

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