Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", - сообщил министр.
Он отметил, что в Афганистане оставляются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда - это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.
На вопрос, может ли помощь Украине в эвакуации граждан других стран быть использована как геополитическая преимущество и плюс в отношениях с другими государствами, Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят".
Ранее в МИД Украины сообщали, что продолжат эвакуацию из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения граждан власть может скорректировать в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.
По словам главы офиса президента Андрея Ермака, украинскими самолетами из Афганистана уже вывезено более 600 человек.