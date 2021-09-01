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США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден

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США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден
Фото: CNN
Американский президент Джо Байден во вторник заявил, что США должны одновременно бороться с терроризмом и противостоять угрозам, в частности, со стороны России и Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мир меняется. Мы находимся в серьезной конкуренции с Китаем, мы сталкиваемся с вызовами по многим фронтам со стороны России, мы сталкиваемся с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия", - сказал Байден в обращении к нации.

"Мы вполне можем делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и бороться с новыми угрозами, которые есть сейчас и которые будут продолжаться", - отметил президент США.

По его словам, "Китай и Россия хотели бы больше всего в этой гонке, чтобы США увязли в еще одном десятилетии (войны. - Ред.) в Афганистане".

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Говоря о терроризме, Байден отметил, что если когда-то эта проблема касалась в основном Афганистана, то теперь "география" терроризма значительно расширилась, и США следует бороться против террористических группировок в самых разных частях планеты.

Топ комментарии

  • Микола Чуприна
    "бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая", это не "две вещи" - это одна вещь!
  • Bob East
    Стало быть борьба с росией это согласиться достроить СП2 , заплатить росийским хакерам , передать список куйлу какие объекты в США нельзя кибератаковать . С Китаем даже не знаю с чего начать . Там борьба еще серьезнее.
  • ПанСан
    В борьбе з не распространение ядерного оружия, пока, побеждена лишь Украина, да и то обманом.
    А так очень похоже на выступление Генерального секретаря Демократической партии США тов. Байдена.
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