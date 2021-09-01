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Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране

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Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране
Решением британского правительства, в рамках операции "Теплый прием" все эвакуированные афганцы, которые сотрудничали с британскими военными и в Афганистане, смогут оставаться в Великобритании без каких-либо ограничений по времени.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе на правительственном сайте Соединенного Королевства.

Все они должны получить "жизненно важную поддержку, необходимую для восстановления жизни, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины", отмечается в документе.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил: "Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с Вооруженными силами в Афганистане, и я полон решимости оказать им и их семьям поддержку, необходимую им для восстановления своей жизни здесь, в Великобритании".

"Я знаю, что это будет невероятно сложное время, но я надеюсь, что они воспрянут духом от волны поддержки и щедрости, уже выраженной британской общественностью", - добавил премьер.

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В пресс-релизе сообщается, что в рамках помощи правительство выделяет не менее 12 млн фунтов-стерлингов на создание для афганских детей дополнительных школьных мест, будет предоставлено до 300 стипендий для афганских студентов и аспирантов в университетах Великобритании.

Еще 3 млн фунтов-стерлингов предусмотрены на получение этой категорией афганцев доступа к медицинскому обслуживанию, всем предлагается вакцинация против COVID-19.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ничему Европа не научилась Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 195
    через сколь ко то лет эти афганцы вместе с другими переселенцами устроят вам такой теплый пример, что не будите знать куда бежать..
    Кстати уже - еще несколько лет назад разговаривал с несколькими британцами на эту тему, - и ДА, многие именно по этой причине ищут или уже уехали с собственной когда то страны..
  • belge
    Все они должны получить "жизненно важную поддержку, необходимую для восстановления жизни, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины"

    Для интеграции не в европейский образ жизни, а В СВОИ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ. Е..нуться. Расчищайте места для мечетей. Бараны, **** Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 1208
  • belge
    Я первый раз был во Франции в 1993 году. И мне уже тогда местные сказали: чёрных здесь пять миллионов. И их уже больше, чем нас. Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 4775
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