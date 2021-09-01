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Войска РФ за сутки 8 раз срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя 120-мм минометы и противотанковые пушки МТ-12. Боевых потерь нет, - штаб ООС

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Войска РФ за сутки 8 раз срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя 120-мм минометы и противотанковые пушки МТ-12. Боевых потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 31 августа, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

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Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле Марьинка противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

"Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

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Топ комментарии

  • Тарапунька
    Для особо упоротых зебилоидов объясняю, после первого выстрела с той стороны после заключения режима "тишины" в 2019 году, этот самый как бы"режим тишины" перестал существовать.Он существует только во влажных мечтах зелой плесени.
  • Роман Кокоровець
    може вже пора згортать режим "тиші" і трохи по довбать кацапів , щоб заспокоїлись ?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и раз Наев утверждает что ответка не запрещалась (но надо ставить в известность штаб))) то пора давать адекватную (по калибру) и показательную (чтоб не повадно было) ответку а разы превышающую по количеству выпущенного в нашу сторону...а потом уже доложить в штаб))) чтоб штабные не тянули кота за подробности давая разрешения...
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