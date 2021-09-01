Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 218,5 млн, число жертв - более 4,5 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 сентября в мире зарегистрировали 608 305 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 973 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 218 557 003 случаев инфицирования, из них 608 305 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 533 955 человека, из них 8 973 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 195,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 52-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 16-ю, по летальным случаям - 29-ю и 6-ю позицию соответственно.