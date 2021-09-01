Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский

Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате с целью мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США.

"Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации, - сказал он. - И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона".

Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

"Не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", — отметил Президент.

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После презентации он уточнил журналистам, что подниметь этот вопрос на переговорах с Президентом Джо Байденом, и возможно, начнет с этого саму встречу.

Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. 1 сентября должны состояться переговоры Глав государств.