Новости • Коронавирус и карантин

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 075 новых случаев заражения, 925 человек выздоровели

2 87218
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 075 новых случаев заражения, 925 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 2075 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава в Facebook.

"За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 153, медработников - 52)", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализированы - 874 человека, летальных случаев - 44, выздоровели - 925 человек.

Кроме того, за сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 28140 человек,
◾ методом ИФА - 8159 человек,
◾ экспресс-тестами - 27102 человека.

Указывается, что за все время пандемии в Украине заболели - 2 288 371 человек, выздоровели - 2 208 865 человек, летальных случаев - 53 833, проведено ПЦР-тестов - 12 008 463.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе

Также сообщается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Курение не передается воздушно-капельным путем. Шах и мат В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2075 нових випадків зараження, 925 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5561
  • Салаутдин
    интересная теория..
    хотя,для нашего населения достаточно снять сериал - и дешевле,и результат тот же..
  • Підлога Маккартні
    Ну обычному частнику у которого маршруточки ваще пофиг должно быть на ковид-19, там водилы часто обкуренные и под наркотой гоняют. Главное, шоб бабло на карман капало В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2075 нових випадків зараження, 925 осіб одужали - Цензор.НЕТ 124
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости