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Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся"

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Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся"
Украина рассчитывает на гарантии со стороны США в случае достройки и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам после презентации программы трансформации Украины для аналитических центров США.

"Если достроят, то мы еще поборемся - как он будет работать ... - сказал Глава государства, - Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии".

На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о санкциях, он сказал: "Да, я имею в виду санкции".

Он также отметил, что в Вашингтоне у него состоялись переговоры с министром энергетики Дженнифер Гренгольм, и был подписан важный меморандум между НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. По его словам Штаты инвестируют в украинскую энергетику от 5 до 30 млрд долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times

Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

1 сентября должны состояться переговоры глав государств.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Да оно и так обсерится, будем мы его поддерживать или нет, это не важно. В США прямым текстом сказали, что там не с кем разговаривать, так что пусть шкварится нам на потеху Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся" - Цензор.НЕТ 1182
  • Андрей Нешевченко
    Когда какая-то команда проигрывает с разгромным счетом, на выезде, то обычно, в интервью, тренеры и игроки говорят именно так, дословно: "Мы ещё поборемся"(с). Зэля, вроде как футбол *********... Это он оттуда срисовал, явно.
  • Yuriy Smith
    борун шутками поборется?
    до чего же неприятный хрипатый мужчина то.... любитель совка малоросс
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