Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам после презентации программы трансформации Украины для аналитических центров США.
"Если достроят, то мы еще поборемся - как он будет работать ... - сказал Глава государства, - Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии".
На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о санкциях, он сказал: "Да, я имею в виду санкции".
Он также отметил, что в Вашингтоне у него состоялись переговоры с министром энергетики Дженнифер Гренгольм, и был подписан важный меморандум между НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. По его словам Штаты инвестируют в украинскую энергетику от 5 до 30 млрд долларов.
Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.
1 сентября должны состояться переговоры глав государств.