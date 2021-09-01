Вице-спикер времен Януковича Калетник через суд вернул себе 14 га "Бучанского Межигорья", - Фирсов

Последняя судебная инстанция вернула семье Калетника 14 гектаров Бучанского леса.

Об этом в Facebook сообщил бывший и. о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто такой Игорь Калетник? Это коммунист, 8 лет назад (даже не верится), Коммунистическая партия была представлена в парламенте. Откровенная пророссийская колонна была надежной опорой для коалиции Януковича. Сам Калетник был заместителем председателя парламента, голосовал за все печально известные законы Януковича, в том числе, и за законы 16 января. Также, с 2010 по 2012 год Калетник возглавлял таможню. ... Так, Калетник решил тянуться к своему шефу и строить собственное Межигорье. Для этого он выбрал город Буча, что находится в 20 километрах от Киева. Этот город еще называют город-парк, там растет большое количество деревьев", - рассказал Фирсов.

По его словам, в 2013 Калетник выделил себе там 14 гектаров земли.

"После Революции Достоинства, часть заборов поіспак Януковича начинает падать, но не этот. Дело идет в суды. Сначала, в 2014 году, прокуратура обращается в первую инстанцию. Затем 5 лет глубокой судебной волокиты и в 2019 году мать Калетника обращается в Ирпенский городской суд с ходатайством о нововыявленных обстоятельствах. ... Они привели к тому, что Верховный Суд Украины 26 мая этого года вынес решение, согласно которому земля вернулась к матери Калетника - Галине Калетник. Циничность ситуации заключается в том, что сразу же после решения суда Игорь Калетник переоформляет имущество на себя. То есть этот человек, как и в 2013 году, особо не стесняется делать все, что хочет, и более того - вызывающе демонстрирует свои возможности", - подчеркнул Фирсов.

"Решение суда не публиковали, пока в Верховный Суд не поступил мой запрос. ... Но я бы не советовал Калетнику слишком праздновать, СНБО еще никто не отменял", - подытожил он.

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