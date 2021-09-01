Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Днем знаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины сообщил на своей странице в Telegram.

"1 сентября - безусловно, радостный и важный день. Пора возвращаться к учебе.

Многие люди еще не совсем чувствуют, что кардинальные изменения в глобальном мире возможны уже в ближайшие десятилетия. Новые технологии, экономические процессы, социальные отношения - все развивается очень стремительно и создает ранее невиданные вызовы для государств, бизнеса и успеха каждого человека. Чтобы адаптироваться к такой трансформации, надо не просто получить определенные знания и компетенции, а сделать совершенным собственно умение учиться и всегда искать новые знания, не останавливаться", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, государство выполняет свою часть задачи: "Мы обновляем школы по всей стране и за ближайшие годы сделаем образовательную инфраструктуру Украины действительно современной. Правительству поставлено ​​четкое требование ежегодно обеспечивать рост государственных расходов на образовательную отрасль. Это должно быть учтено и при подготовке бюджета-2022.

Уже заработала программа "Здоровая Украина", значительная часть которой посвящена именно активностям школьников и студентов. Культура спорта и здоровья - это то, чему также нужно учиться, чтобы иметь качественную жизнь. А условия для этого государство гарантирует".

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"Но ключевое - это мотивация. Ее невозможно обеспечить решением любого должностного лица или реализацией любой реформы. Мотивация учить и учиться - это всегда самая большая инвестиция в профессионализм человека. Поэтому именно этого и хочется пожелать сегодня каждому. Не имитируйте обучение, будьте открытыми для нового и ищите для себя настолько больше образования, чем больше успеха хотите достичь в жизни", - резюмировал президент.

Напомнимю, сегодня, 1 сентября, в мире отмечают День знаний.

Ежегодно 1 сентября в школах проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года. Принято в этот день дарить цветы своим учителям. В школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы. В этом году Минобразования предложило посвятить первый урок 1 сентября 30-й годовщине независимости Украины.