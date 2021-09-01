Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент отметил, что несмотря на все трудности и угрозы Украина сегодня является страной свободы, надежды, движения только вперед и развития.

По его словам, сейчас нет ни одной другой страны, которая бы проводила такие системные реформы в условиях вооруженного противостояния одной из самых мощных армий в мире.

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Зеленский рассказал, что в Украине укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, был открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов, а безусловным приоритетом является верховенство права и реформа судебной системы.

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украину", - отметил он.

Президент объяснил, что документ, который называется A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

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Глава государства подчеркнул что, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.

Зеленский добавил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты: "Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал он.

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