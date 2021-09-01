Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином

31 августа в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в целях противодействия агрессивной политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности", – сказал Зеленский.

Стороны также обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, как отмечено в сообщении, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений "Запад-2021".

Зеленский выразил соболезнования США в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле.

"Как президент страны, которая почти ежедневно теряет своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа", – отметил Зеленский.

Президент рассказал о помощи со стороны Украины в эвакуации из Афганистана иностранных граждан, а также афганцев, которые нуждались в защите. Глава Пентагона поблагодарил за помощь нашего государства в вывозе людей из Афганистана.

Зеленский заверил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться на одной стороне с Соединенными Штатами в защите свободы и демократии.

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