Потери войск РФ за август на Донбассе: 18 "двухсотых", 23 раненых

С 27 июля 2020 года безвозвратные потери российских оккупантов составили 339 наемников.

Об этом в Twitter сообщил офицер украинской разведки Сергей Нещадим, передает Цензор.НЕТ.

"Потери орков с 01.08.21 по 31.08.21 составили 41 человек, небоевые:



Безвозвратные (200) - 18

Санитарные (300) - 23



Потери с 27.07.20 по 31.07.21- 761 человек:



Безвозвратные (200) - 339 (небоевые 330, боевые 9)

Санитарные (300) - 422 (небоевые 415, боевые 7)

ОВТ- 13од (ББМ-1, БПЛА-7, АТТ-5)", - рассказал Нещадим.

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